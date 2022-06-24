2022/06/24 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن مشروع البنيان المرصوص التابع له.

ورد الصدر في وثيقة بمعرض سؤال وجه له حول العمل بالمرحلة المقبلة بشأن "البنيان المرصوص" وحصلت عليها (بغداد اليوم): "عليكم بالمتابعة الدقيقة ورعاية الفقراء والمحتاجين قدر الامكان ومن الان يرفع تجميد الإعلام إلا ما استثنيناه من بعض منشورات (الرياء) ورفع تجميد العاصمة بغداد ولا يشمل ذلك (طلاب الحوزة) في عموم العراق".ادناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يتخذ قراراً جديداً (وثيقة) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يتخذ قراراً جديداً (وثيقة) - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).