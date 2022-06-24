توقعات برلمانية بموعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة - عاجل

2022/06/24 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الجمعة، موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكدت تشكيلها سيكون بمشاركة كل الكتل والأحزاب السياسية.

وقال الصيهود، لـ(بغداد اليوم) ان "المعطيات تبين بأن الحكومة العراقية الجديدة، سوف تشكل مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي، أي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى".

وبين ان "القوى السياسية سوف تستغل العطلة التشريعية للبرلمان، من أجل الحوار والتفاوض والوقت كافي لوصول الكتل والأحزاب للتفاهمات النهائية، كما ان الحكومة الجديدة، سوف تشارك فيها جميع القوى السياسية الفاعلة، والتي لها تمثيل في مجلس النواب العراقي".

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