2022/06/24 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1TxOjPqANEo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجوم صاروخي في الشمال وحريق هائل بالوسط.. ووزير الصدر يتوعد | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجوم صاروخي في الشمال وحريق هائل بالوسط.. ووزير الصدر يتوعد | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).