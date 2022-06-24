2022/06/24 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطراف الإنسداد تتقدّم خطوة وسط نفي ترشيح العامري لرئاسة الحكومة الإطاريون يحقّقون الأغلبية بصعود الخاسرين ووزير الصدر يحذّر من رد غير متوقّع بغداد – قصي منذر استحوذ الاطار التنسيقي ،على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان ،فيما حذّر وزير رئيس التيار الصدري ،صالح العراقي، من رد فعل غير متوقع اذا حاولت […]

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