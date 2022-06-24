قرارات صارمة من أمانة بغداد بسبب أحداث مباراة الديوانية

2022/06/24 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اتخذ نادي أمانة بغداد الرياضي، قرارات صارمة تخص أحداث مباراة الفريق الاخيرة أمام الديوانية في دوري الكرة الممتاز.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة الإداريّة لنادي أمانة بغداد، اجتمعت برئاسة رئيس النادي فلاح المسعودي، وذلك على خلفيةِ الأحداث التي رافقت مباراة فريقها الكروي أمام فريق الديوانيّة”.وبين أن “الهيئة الإداريّة […]

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