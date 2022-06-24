وسيم يوسف عن حادثتي قتل نيرة أشرف وإيمان إرشيد: قطعة القماش لم تمنع الجريمة

2022/06/24 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق له على حادثتي مقتل الفتاتين نيرة أشرف وإيمان إرشيد، هاجم الداعية الإماراتي وسيم يوسف الرأي الذي يُرجع جزءا من سبب ارتكاب الجريمة إلى عدم لبس الحجاب مشيرا إلى أن "قطعة القماش لم تمنع جريمة القتل"

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