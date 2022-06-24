آثار نينوى: بعثة تنقيبية إيطالية ستباشر أعمالها بثلاثة مواقع

2022/06/24 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واع - آمنة السلامي أكدت مفتشية آثار وتراث نينوى، اليوم الجمعة، قرب مباشرة بعثة تنقيبية إيطالية أعمالها في ثلاثة مواقع بالمحافظة، فيما أعلنت تشكيل لجنة ثلاثية لزيارة المواقع الأثرية وتشجيع السياحة في نينوى.وقال مدير آثار وتراث نينوى، خير الدين أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد أن تم تأهيل حمامات المياه المعدنية في ناحية حمام العليل، جرى تشكيل لجنة ثلاثية من قبل محافظة نينوى، تضم مدراء الناحية، وهيئة السياحة في نينوى، ومفتشية آثار نينوى، لغرض إجراء الزيارة وإعداد تقرير وإبداء الرأي حول ما تحتاجه هذه الناحية من أجل إبرازها كمنطقة سياحية لمحافظة نينوى".وأضاف أحمد، أنه "تمت المباشرة باستحصال الموافقات من قبل الهيئة العامة للآثار، وتم الذهاب إلى منطقة حمام العليل بصحبة مدير هيئة سياحة نينوى ومدير الناحية، وجرى الكشف على منطقة الحمامات وما يحيطها، إضافة إلى إجراء كشف على كل من موقعي تل السبت وتل الهشمي الأثريين".ولفت إلى أن "المفتشية ولغرض تشجيع السياحة، اقترحت إجراء تنقيبات في الموقعين الأثريين، وتقوم حالياً بإعداد الكشوفات التي تخص إجراء أعمال التنقيبات لغرض رفعها إلى محافظة نينوى وإمكانية رصد المبالغ الخاصة بها".وأشار إلى أن "وزارة الثقافة هي الداعم الأكبر لأعمال مفتشية آثار وتراث نينوى، لكن فيما يخص عملية التنقيب في المواقع المذكورة وكمرحلة أولى قامت المفتشية بمفاتحة المحافظة كونها المعنية الأولى بالموقع باعتباره موقعاً سياحياً، لغرض تخصيص مبالغ مالية، وفي الوقت نفسه ستقوم بمفاتحة الهيئة العامة للآثار لغرض مفاتحة الوزارة ومحاولة تخصيص مبالغ أخرى أيضاً".ونوه إلى أن "المفتشية عملت على الترويج للمواقع السياحية والأثرية في نينوى، وهنالك بعثة تنقيبية إيطالية تعمل في شرق مدينة نينوى الأثرية، وتزور حالياً منطقة حمام العليل بعد أن تم استحصال الموافقات الرسمية لذلك"، لافتاً إلى أن "وجود بعثة إيطالية في موقع حمام العليل يضفي صبغة سياحية على الموقع، فضلاً عن جولتها في المواقع السياحية وبالتالي كل ذلك يعد إنجازاً".

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