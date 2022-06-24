ضبط مواد مخالفة في منفذي ام قصر الشمالي والجنوبي

2022/06/24 | 20:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد …اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد مخالفة لشروط الاستيراد في منفذي ام قصر الشمالي والجنوبي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انها ” تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على مواد كيمياوية ( حامض الخليك ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد”.واضافت ، ان “مركز كمرك […]

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