أمير قطر في مصر لأول مرة بعد سنوات من القطيعة

2022/06/24 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، مساء الجمعة، في أول زيارة يقوم بها لمصر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يونيو 2017.

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