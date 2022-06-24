منتخب بغداد يتوج بلقب بطولة كاس العراق بالمبارزة

2022/06/24 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتمت منافسات بطولة كاس العراق لمنتخبات المحافظات للأسلحة الثلاثة ولكلا الجنسين والتي اقامها الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث على قاعة نادي السليمانية واستمرت لمدة يومين.وسجلت البطولة مشاركة اكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون عشرة منتخبات وهي دهوك وميسان والسماوة والسليمانية والبصرة وكربلاء وكركوك والنجف وديالى بالإضافة الى بغداد.واشرت نتائج البطولة الى […]

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