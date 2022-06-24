في استعمال غرامشي كـ “أدب مضاد-! - نايف سلوم

2022/06/24 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم سنتكلم بمناسبة "سوء استعمال" غرامشي في مقال ديفيد أرنولد (غرامشي وتبعية الفلاحين في الهند) عمّا يُسمى "اليعقوبية" في تكتيك الحزب الاشتراكي الماركسي عموماً.



ليست اليعقوبية "لكنة" غرامشيّة، بل تقليداً ماركسياً.



فاليعاقبة هم الحزب اليساري الراديكالي في الثورة الفرنسية بقيادة ماكسيميليان روبسبير، وهم نادي سياسي يساري تحت اسم جمعية أصدقاء الدستور.



وأصبح النادي يدعى لاحقاً باسم نادي يعقوب لأن أعضاءه ......





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