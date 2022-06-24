بعض من الارتجال لا يفسد للعلم قضية - أميرة أحمد عبد العزيز

2022/06/24 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أميرة_أحمد_عبد_العزيز كثيرا ما احتاط لحساسية عدد كبير من أبناء الشعب العربي في مصر اتجاه حقيقة موضوعية ليست ذات قبولا نفسيا لديهم، هذه أننا أمة عربية، وذات حضارة عربية إسلامية.



واعتقد أن الأمر الثاني لهو شديدا عليهم أكثر من الأول، فالبعض يتقبل حقيقة وجود الأمة العربية، لكنهم لا يتقبلون فكرة أن الإسلام يمثل الهيكل الأساسي للحضارة القومية العربية، لعلهم كانوا يتقبلون أننا حقا أمة عربية ولكن ذات حضارة أمريكية مثلا أو فرعو ......





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