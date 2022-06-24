التزاماً بقرار الاتحادية.. خبير يكشف انسحاب كبرى شركات النفط العالمية من كردستان

2022/06/24 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الجمعة، إن كبرى شركات النفط العالمية من أصول أميركية، انسحبت من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.وبحسب تدوينة للمرسومي اطلعت عليها ايرث نيوز، فقد “اعلنت شركة بيكر هيوز الامريكية للخدمات النفطية التزامها الكامل بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم 59 اتحادية/ 2012 وتعليمات وزارة النفط واللجنة التوجيهية […]

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خبير يكشف انسحاب كبرى شركات النفط العالمية من كردستان أولاً على ايرث نيوز.

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