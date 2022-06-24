” دلي عباس” يحصد اكثر من 70 ضحية خلال 2022.. ثالث طرق الموت بديالى

2022/06/24 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول سابق، الجمعة، مصرع واصابة اكثر من 70 مدني خلال 2022 على طريق دلي عباس.وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية السابق( 45كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي في حديث لـ/المعلومة/،ان” طريق دلي عباس والذي يربط بعقوبة بنواحي وقرى شرق ديالى يعد من الطرق الخطيرة على مستوى المحافظة مؤكدا بان وفق الاحصائيات المتوفرة لدينا […]

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