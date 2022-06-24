2022/06/24 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف تحالف العزم، اليوم الجمعة، عودة رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري ( أبو مازن) الى التحالف بالقرار الشجاع.وقال التحالف في بيان تلقته ايرث نيوز، “في الوقت الذي يؤكد فيه تحالف العزم إلتزامه بثوابته الوطنية وسعيه الحثيث للم الشمل وتوحيد الرؤى والأفكار بغية الوصول الى تحقيق المكتسبات الوطنية وبالأخص المتعلقة بالمحافظات المحررة […]

ظهرت المقالة “قرار شجاع”..



العزم يعلق على عودة “ابو مازن” الى التحالف أولاً على ايرث نيوز.

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