النفط توضح أسباب أزمة الوقود في العراق

2022/06/24 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة النفط، اليوم الجمعة،

أسباب أزمة الوقود في البلاد، مشيرة إلى

أنها شرعت بوضع حلول سريعة لتجاوز

الازمة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية

والتوزيع حامد يونس في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن

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