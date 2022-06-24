دعا لانتخابات جديدة.. الخزعلي: تشكيل حكومة مع غياب الصدريين أمر غير ممكن

2022/06/24 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الأمين العام لعصائب اهل الحق

قيس الخزعلي، تشكيل حكومة جديدة بعد

انسحاب التيار الصدري من العملية

السياسية، داعياً إلى اتفاق سياسي

لإعادة الانتخابات.

وقال الخزعلي في لقاء متلفز، تعليقاً

على استق

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