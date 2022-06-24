التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 19 - طلال الربيعي

2022/06/24 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي فرويد وماركس: اخلاقية متزمتة وآراء متهافتة حتى الآن ما زلت أكتب عن تأثير التحليل النفسي على روح الرأسمالية.



حاليا, أريد وصف تأثير الرأسمالية على التحليل النفسي.



في البداية، تم تقسيم التحليل النفسي الى اتجاهين: الأول, هو احتواءه في المؤسسات الرئيسية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من رأسمالية القرن العشرين, مثل البحث الجامعي ومهن "الرقابة الاجتماعية"؛ الآخر انجذب نحو الطائفية-اي بمعنى تقديس ال ......





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