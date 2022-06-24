عزم يصدر بياناً بعد عودة أبو مازن للتحالف

2022/06/24 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر تحالف عزم، اليوم الجمعة، بيانا، بشأن عودة النائب احمد الجبوري أبو مازن الى التحالف.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي يؤكد فيه تحالف عزم التزامه بثوابته الوطنية فأنه يثمن الخطوة الوطنية والشجاعة لعودة أبو مازن الى التحالف مكان كتلته الأصيل وان بابه مفتوح لكل الشخصيات السياسية الوطنية".ادناه نص البيان:

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