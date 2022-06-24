نقص الغذاء قد يطال 1,7 مليار شخص بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية

2022/06/24 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المنسق الأممي لأزمة أوكرانيا أمين عوض اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل يسمح بتصدير حبوب أوكرانيا، معتبراً أن أزمة الحبوب يمكن أن تحل إذا لم تسيس.وأشار في تصريحات تابعتها ايرث نيوز، إلى أن نحو 22 مليون طن من الحبوب تنتظر التصدير من مواني أوكرانيا المحاصرة، لافتا إلى أن حوالي 1,7 […]

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