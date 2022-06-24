2022/06/24 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YNhVugvgxTg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع الفارس | ضيف الحلقة المطرب عمر سليمان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع الفارس | ضيف الحلقة المطرب عمر سليمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).