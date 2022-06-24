اعتقال مراهقات إيرانيات بعد فيديو شيراز

2022/06/24 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام ايرانية، أن الشرطة، اعتقلت عددا من الفتيات المراهقات لنزعهن الحجاب الإلزامي، خلال تجمع رياضي، في مدينة شيراز الجنوبية، بالإضافة إلى بعض الأفراد من منظمي المناسبة.

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