منتسب بالعتبة الحسينية يوظف تجربتها في تحفيظ القرآن عبر رسالة ماجستير وينال الامتياز العالي

2022/06/24 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نال الحافظ محمد باقر المنصوري المشرف

على مشروع المواهب القرآنية في العتبة

الحسينية المقدسة شهادة الماجستير عن

رسالته التي ناقشت استراتيجيات التعلّم

النشط.

وجرت مناقشة الباحث في جامعة المصطفى

العالمية

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