2022/06/24 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم مجهولين، اليوم الجمعة، على وضع ملصقات تحمل عبارة “البديل قادم” على جدار احد المحاكم في بغداد.وقال مصدر امني، لوكالة ايرث نيوز، انه “وردتنا معلومات تفيد بوجود أشخاص مجهولين يقومون بلصق قطع تحمل شعارات معينة على جدار المحكمة باتجاه القناة”، مشيرا انه “على الفور تم تشكيل قوة والتوجه للمكان اعلاه وتبين وجود […]

ظهرت المقالة “البديل قادم” ..



مجهولون يضعون ملصقات على جدار احد المحاكم في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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