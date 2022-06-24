2022/06/24 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير النفطي صباح علو، اليوم الجمعة، ان محاصرة روسيا اقتصادياً من قبل الولايات المتحدة ودول حلف الناتو سيساهم بانخفاض النفط العراقي.

وقال علو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "روسيا تمارس سياسة في الوضع الحالي لجذب المستهلكين والمستوردين فاتخذت قرارا بتخفيض اسعار النفط"، مؤكدا ان "هذا القرار يعطي لروسيا الامكانية لابقاء الدول التي تريد ان تقاطع النفط الروسي البقاء لوقت اطول باستيراده وتأجيل قرار المقاطعة نتيجة لسعره المنخفض".

واضاف، أن "اسعار النفط العراقي تتأثر بانخفاض سعر النفط الروسي لأن روسيا جزءا من برنامج اوبك+ في عملية توريد النفط للدول المستهلكة بنسبة عالية جداً".

وتابع علو انه "اصبح هنالك طلب واسع على سلعة النفط في الظرف الحالي نتيجة للنقص الحاصل او المتوقع ان يحصل في عملية توقف اوربا والدول الاخرى التي تشترك مع الولايات المتحدة في سياستها بعمليات قطع الامدادات النفطية والغازية والذي سيؤدي الى زيادة في عمليات الطلب".

واشار الى أن "المستفيد من عملية انخفاض اسعار النفط هي الدول المستهلكة بالدرجة الاساسية".

وبين أن "العراق يحاول حاليا جهد امكانه ان يعقد اتفاقيات وعقود طويلة الأمد خصوصا وان لا توجد بوادر لتوقف الحرب الروسية الاوكرانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما علاقة الحصار المفروض على روسيا بانخفاض اسعار النفط العراقي؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما علاقة الحصار المفروض على روسيا بانخفاض اسعار النفط العراقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).