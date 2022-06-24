ليفاندوفسكي يفكر في التمرد إذا منع بايرن ميونخ انتقاله إلى برشلونة

2022/06/24 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يشعر بالغضب الشديد بسبب تعنت إدارة بايرن ميونخ في السماح له بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفاندوفسكي الذي ارتبط إرتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ملعب “كامب نو” هذا الصيف، يواصل العملاق البافاري تعنته في إتمام هذا الانتقال، حيث يؤكد النادي الألماني في كل مرة على رغبته في الحفاظ على مهاجمه.وبحسب ما ورد في صحيفة “سبورت” الإسبانية، يبدو أن ليفاندوفسكي الذي يشعر بالغضب من الموقف المتصلب للنادي الألماني، يفكر في التمر على فريقه من أجل الموافقة على رحيله.

المهاجم البولندي لديه إتفاق مع برشلونة على التوقيع لمدة عامين مع خيار التجديد لموسم آخر اختياري، لكن المحاولات التي يقوم بها للحفاظ على مفاوضات انتقال ودية مع بايرن باءت جميعها بالفشل.

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