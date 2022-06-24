توقعات بموعد عودة سعر صرف الدولار في العراق الى 120 ألفاً

2022/06/24 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، اليوم الجمعة، عدم وجود إمكانية لإعادة سعر صرف الدولار قبل اتمام خمس سنوات وفقاً لبرنامج الورقة البيضاء.

وقالت سميسم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اقرار الورقة البيضاء بموافقة حكومية وبرلمانية كما ان المنظمات الدولية التي ترتبط مع العراق باتفاقات اقتصادية بخصوص القروض او برامج الإصلاح هي على اطلاع بمضمون الورقة البيضاء".

واضافت، أن "العمل بالورقة البيضاء تم تحديده بفترة 5 سنوات مضت منها واحدة وبقيت 4 سنوات".

وتابعت سميسم، أن "جمع التواقيع النيابية لإعادة سعر الصرف لن تغير شيئاً بل هي مجرد محاولات من بعض اعضاء البرلمان لتغيير سعر الصرف ولكن في النهاية لن يتغير قبل الـ5 سنوات المحددة".

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