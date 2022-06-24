تخصيب ألحان الملائكة . - حسن ابراهيمي

2022/06/24 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي أبرز خطوة أن تُشعل فحم العنقاء بمجمر الملائكة .لم يكن غيثايناجي ريش هلال .الشهود صُلُب كليل مليئ بالأشواك كساعة تزهر رعدا .على العلامة ألا تتردد كهدوء يحتمي بنشيد رمح .كمين يبزر ألسنة القضبان يمزر نعيق الغرباء لا وقت للسرير ليستجديتناوبت القوافل على تعبيد غضب لسان الشطرنج

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