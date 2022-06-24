بغداد بين احتلال المَغُول والإحتلال الأمريكي - الطاهر المعز

2022/06/24 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز بغداد قبل الغزو الأمريكي الأطلسيملخص مترجم من اللغة الإنجليزية (ترجمة غير رسمية وغير محترفة) عن صحيفة "Counterpunch" - 24 يونيو 2022، بتصرف وإضافات بشأن العنوان وبعض التفاصيل والتّواريخ...توسّعت الدّولة الأموية (عاصمتها دمشق) بين عامي 661 و 750 إلى الهند والنوبة ومصر وإسبانيا، وأثبت غزو الإسكندرية أنه كان مجزيًا للغاية، لأنه من خلال الاستيلاء على المدينة، وضع العرب أيديهم على ا ......





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