العاهل الأردني:ينبغي أن يربح الجميع في قيام حلف الشرق الأوسط

2022/06/24 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭ -‬الزمان أعلن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬حلف‭ ‬ناتو‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬سيدعم‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬مشابه‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬نفس‭ ‬التفكير‭.‬ وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الاوضح‭ ‬حول‭ ‬قيام‭ ‬هذا‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ […]

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