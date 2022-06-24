القدور المستطرقة

2022/06/24 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام إشارة‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬واضحة‭ ‬وفي‭ ‬الصميم‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬عدم‭ ‬حل‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يضرب‭ ‬جهود‭ ‬أي‭ ‬حلف‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭.‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬ملف‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬يستطيع‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬أن‭ ‬يجر‭ ‬معه‭ ‬ملفات‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬ويعيد‭ ‬فتحها‭ ‬على‭ ‬واقع‭ ‬جديد،‭ ‬مادام‭ […]

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