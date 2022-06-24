زيارة مفاجئة لوزير خارجية الأوربي إلى إيران

2022/06/24 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ (- ‬الزمان‭ ‬ وصل‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬محادثات‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬المتعثّرة‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬ ويُتوقع‭ ‬وصول‭ ‬بوريل‭ ‬مساءً‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭.‬ […]

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