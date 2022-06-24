الأنواء توضح المناطق الأكثر تأثراً بالعاصفة الترابية غداَ

2022/06/24 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، الموقف بشأن العاصفة الترابية التي ستشهدها مدن البلاد اعتباراً من يوم غد السبت والمناطق الأكثر تأثراً.وقال المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصفة ستؤثر على المناطق الغربية من البلاد بغُبارٍ كثيف مساء غد السبت فيما لن يكون هناك تأثير على باقي المناطق".وأضاف الجابري، أن "العاصفة تأتي نتيجة المرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط والذي غالباً ما ترافقه كتلة هوائية معتدلة"، مبيناً أن "تأثير العاصفة الجديدة سيكون أقل من تأثير من سبقتها".ولفت إلى أن "المناطق التي ستتعرض للعاصفة ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة وستكون بسيطة وليست شديدة خارج إطار المناطق الغربية وستزول تدريجياً صباح بعد غد الأحد".وأشار إلى أن "الهيئة تتابع مستجدات العاصفة، وعلى ضوء ذلك ستقدم تقريراً بشأن مدى الرؤية وتأثيرها على حركة النقل والملاحة الجوية".

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