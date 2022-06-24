"ضربة موجعة لحقوق النساء".. الأمم المتحدة تعلق على قرار المحكمة الأميركية العليا

2022/06/24 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في الأمم المتحدة، الجمعة، أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة الأميركية العليا "يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".

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