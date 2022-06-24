اعتقال 20 شخصاً أجنبياً حاولوا التسلل عبر الحدود العراقية

2022/06/24 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات حرس الحدود تحبط محاولة تســـــــــــلل (٢٠) شخصاً عبر منطقة الشريط الحدودي من خلال كمين محكم تمكن الفوج الثالث ضمن لواء حرس الحدود العشرين من القاء القبض على مجموعة مؤلفة من (٢٠) شخصاً من حملة الجنسية الاجنبية حاولوا اجتياز منطقة الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية.حيث جرى تسليمهم أصولياَ الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية […]

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