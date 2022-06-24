النفط يرتفع قبل اجتماع أوبك+ وسط توقعات بزيادة طفيفة في الإنتاج

2022/06/24 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أرتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من اثنين بالمئة، اليوم الجمعة، قبل 6 أيام من اجتماع مجموعة أوبك+ مدعوما بنقص المعروض وسط توقعات بأن تقرر المجموعة زيادة طفيفة في الإنتاج.وأرتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.78 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 112.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:10 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام […]

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