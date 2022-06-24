2022/06/24 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشروع بهدم مطعم الساعة في منطقة المنصور..نود ان نوضح للمواطن الكريم في هذا الصدد ان (مالك المطعم) لديه الموافقات الرسمية الصادرة من بلدية المنصور التي تخوله القيام بعملية الهدم، وان هذا الاجراء جرى وفق السياقات الاصولية المتعارف عليها..اقتضى التنويه مديرية بلدية المنصور

ظهرت المقالة توضيح رسمي حول الشروع بهدم ’مطعم الساعة’ في منطقة المنصور أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رسمي حول الشروع بهدم ’مطعم الساعة’ في منطقة المنصور) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رسمي حول الشروع بهدم ’مطعم الساعة’ في منطقة المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).