كارثة تهدد قرى النهر الثالث في ديالى

2022/06/24 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى-بغداد اليوم

تنشر (بغداد اليوم) صورة توضح انحسار نهر الخالص ثالث اهم الانهر في قاطع شمال ديالى انحسار بنسبة تصل الى 95% من مياهه في الايام الاخيرة ما هدد قرى البوبالي والعنبكية والغوالبة وقرى اخرى بأزمة كارثية مع انعدام القدرة على تشغيل محطات الاسالة لتامين المياه لالاف الاسر.

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