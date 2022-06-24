"المهدي" تشهد جريمة قتل مروعة في المثنى

2022/06/24 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شرطة محافظة المثنى عن وقوع جريمة قتل مروعة في احدى مناطق المحافظة.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة المثنى محمد الخفاجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "وصلنا بلاغا عن جريمة قتل بعد ان وصلت جثة الضحية الى المستشفى".

وأوضح أن "الشاب في العشرين من عمره قتل بعد ان قام اشخاص بطعنه بطريقه بشعة قرب منزله بمنطقة (المهدي) وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

وبين أن "الجريمة حصلت بدافع خلاف بين الاشخاص تطور لاستخدام السكين، وان الشرطة اعتقلت المتهمين وتجري معهم تحقيقا".

وتابع: "الضحية وصل للمتسشفى وفارق الحياة على الفور فيها".

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