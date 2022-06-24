روسيا: التوسع العدواني للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى أزمات جديدة

2022/06/24 | 22:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن النهج العدواني للاتحاد الأوروبي من حيث “التوسع الجامح”، سيؤدي إلى الانقسام والأزمات في أوروبا.زاخاروفا: التوسع العدواني للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى أزمات جديدة في أوروبالافروف: الاتحاد الأوروبي والناتو يسعيان لتشكيل تحالف موجه لمحاربة روسيا وحذرت زاخاروفا يوم الجمعة من أن النهج المتبع في منح […]

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