السعودية تُفرج عن مرتجى قريريص أحد

2022/06/24 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات السعودية، الجمعة، عمن وُصف من جانب محامين ونشطاء بأنه أصغر معتقل سياسي في المملكة، مرتجى قريريص، وفق ما قالته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لـCNN

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