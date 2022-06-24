أمير قطر إلى الجزائر بعد مصر

2022/06/24 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالجزائر، السبت للمشاركة في افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران، غربي البلاد.

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