2022/06/24 | 22:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xAgqgWy2XQo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استهداف حقل غاز في محافظة السليمانية تديره شركة دانة غاز الإماراتية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استهداف حقل غاز في محافظة السليمانية تديره شركة دانة غاز الإماراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).