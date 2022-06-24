الزراعة تنفذ حملات مشتركة على مناطق الذبح العشوائي في منطقة الشعب وحي اور

2022/06/24 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة البيطرة، اليوم الجمعة، عن قيام لجنة الرقابة والتفتيش في بغداد التابعة لقسم الاشراف الصحي على المجازر بحملة مشتركة مع دائرة الصحة العامة قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة ودوائر البلدية والشرطة المجتمعية ولجان رفع التجاوزات والقوات الامنية على مناطق الذبح العشوائي في مناطق الشعب وحي اور.واضاف […]

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