الحكيم والعبادي يطرحان مبادرة جديدة: مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات

2022/06/24 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة

عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ورئيس

الوزراء الاسبق حيدر العبادي، اليوم

الجمعة، مبادرة سياسية لإدارة المرحلة

القادمة، وفيما بينت أن الأزمة لازالت

مستمرة، أكدت أن الم

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