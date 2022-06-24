مجهولون ينشرون ملصقات تحمل شعار

2022/06/24 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بأن مجهولين نشروا ملصقات في مدينة الصدر تحمل شعار "التغيير قادم".

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معلومات وردت تفيد بوجود أشخاص مجهولين يقومون بلصق قطع تحمل شعارات "التغيير قادم" على جدار محكمة المدينة قرب ساحة مظفر باتجاه سريع قناة الجيش".

وتابع "على الفور تم تشكيل قوة والتوجه للمكان أعلاه وتبين وجود (3) قطع تم لصقها في نهاية جدار المحكمة"، مبينا انه "تم رفع هذه القطع من الجدار وحرقها".

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