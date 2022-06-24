2022/06/24 | 23:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oDLDeHp8Gh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان : البارتي كان يُستهدف من قسم من الإطار ليش تحالف مع التيار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان : البارتي كان يُستهدف من قسم من الإطار ليش تحالف مع التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).