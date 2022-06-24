وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث العقيد “عادل لطيف تبان” في الأنبار

2022/06/24 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته ايرث نيوز، ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان، كما أمر بأن تتوجه هذه اللجنة يوم غدٍ الى […]

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