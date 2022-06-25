منظمة التحرير الفلسطينية: إدارة بايدن لم تف بأي من وعودها

2022/06/24 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الجمعة، في بيان، الإدارة الأمريكية لعدم وضع "أي آلية جادة للوفاء بوعودها للشعب الفلسطيني"، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر المقبل، إلى الضفة الغربية.

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