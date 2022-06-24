بعد ساعتين.. القبض على امرأة قتلت زوجها في المثنى

2022/06/24 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

اعلنت شرطة محافظة المثنى، اليوم الجمعة القاء القبض على امرأة قامت بقتل زوجها.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مركز شرطة المجد التابعة الى قسم شرطة قضاء الرميثة استخبر بوجود جثة شاب عشريني داخل دائرة الطبابة العدلية في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة للشكوك الحاصلة في الجثة لكون الحادث جنائي".

واضاف، انه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المثنى العميد المهندس محمد عيسى سبتي وعضوية مدير شرطة قضاء الرميثة العميد ناصر ناهي هلو ومجموعة من ضباط التحقيق في القسم ومن خلال التعمق بالتحقيق تم الكشف عن الجريمة خلال ساعتين حيث القي القبض على زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

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